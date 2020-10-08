Шевченковский районный суд Киева отстранил от участия в рассмотрении производства Юрия Михайленко - одного из основных присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает Укринформ.

Суд должен был рассматривать дело в таком составе: двое профессиональных судей Оксана Голуб и Марина Антонюк, и трое присяжных - Наталья Глоба, Валерий Фирсов, Юрий Михайленко.

Но в начале заседания прокурор Михаил Тишин заявил ходатайство об отводе присяжного Михайленко от участия в судебном разбирательстве этого дела.

Он пояснил, что «на прошлом заседании сторона защиты заявила ходатайство об устранении присяжного Михайленко от участия в судебном заседании на основании пункта 1 части 1 статьи 390 УПК. В частности, было отмечено, что присяжный Михайленко ложно отвечал на вопросы председательствующего и участников судебного производства, в том числе и по месту постоянного проживания и лиц, с которыми он вместе живет. Учитывая указанные обстоятельства, мной было после заседания направлено соответствующее письмо начальнику департамента уголовного розыска Национальной полиции с целью проверки этой информации для того, чтобы рассмотрение указанного уголовного производства происходило должным и беспристрастным судом, и чтобы было принято законное, обоснованное и мотивированное решение», - сказал Тишин.

По его словам, в ответ на это письмо поступил рапорт, где указано, что Михайленко действительно проживал на улице Сечевых Стрельцов в Киеве вместе с гражданкой Анной Чупиной (кандидат в присяжные по этому делу, которая взяла самоотвод на этапе избрания присяжных. - Ред.).

«По словам жителей этого дома, с июня - июля 2020 года Чупина там не проживает, поскольку сменила место жительства. Жители предполагают, что последние (Чупина и Михайленко. - Ред.) в данный момент живут в одном из сел Вышгородского района. В рапорте также имеются два объяснения жителей этого дома, а также имеющийся рапорт оперуполномоченного департамента уголовного розыска Нацполиции, о том, что со слов жителей садового товарищества «Орфей» было установлено, что примерно с июня - июля 2020 года гражданка Чупина проживает в доме ... который расположен в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области вместе с гражданином Михайленко», - сказал прокурор.

Тишин сообщил, что также было установлено, что, среди прочего, Чупина обращалась в Вышгородский отдел полиции относительно кражи велосипеда, и было зарегистрировано соответствующее заявление.

«Учитывая приведенные обстоятельства, я ходатайствую об устранении присяжного Михайленко от участия в этом уголовном производстве», - сообщил Тишин.

Со своей стороны защитники обвиняемых поддержали это заявление прокурора.

«Суд принял устранить присяжного Михайленко от дальнейшего участия в судебном разбирательстве уголовного производства по обвинению Антоненко, Кузьменко, Дугарь. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит», - отметила судья Голуб.

На данный момент объявлен технический перерыв для определения другого присяжного из запасных присяжных, предназначенных в этом деле раньше.

На предыдущем заседании защита обвиняемых уже заявляла отвод этому присяжному, но суд тогда отказал в его удовлетворении.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.