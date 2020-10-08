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Для недопущения провокаций и обеспечения правопорядка во время массовых акций по случаю Дня защитника Украины и 78-й годовщины создания УПА будут использоваться, в том числе, превентивные полицейские меры, заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

«Мероприятия по случаю Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и 78-й годовщины создания УПА пройдут 14 октября. Опираясь на опыт прошлого года, мы ожидаем участие в этих мероприятиях большого количества граждан. Кроме того, уже сегодня известно о намерении провести марш УПА-2020 в Киеве», - сказал Фацевич.

По его словам, для недопущения возможных провокаций, в местах проведения массовых мероприятий будут применяться превентивные полицейские механизмы:

«Среди них – проверка документов и досмотр вещей граждан. При необходимости – ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации».

Заместитель председателя Нацполиции также подчеркнул, что правоохранители в усиленном режиме проводят мониторинг ситуации в связи с проведением указанных мероприятий: «К этой работе привлекается оперативный блок во взаимодействии с СБУ», - сказал Фацевич.

Как сообщал ForUm, партия «Национальный корпус», «Свобода» и Правый сектор в среду, 14 октября, проведут «Марш УПА 2020» ко Дню защитника Украины.
ForUm

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