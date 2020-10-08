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Обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться согласно принципам управления Национальным банком, разработанным в консультациях со специалистами Международного валютного фонда, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Как сообщили в Представительстве МВФ, он сказал об этом, комментируя решение Совета НБУ по двум членам правления Национального банка Украины, передает Радио Свобода.

«Обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться согласно принципам управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались Международным валютным фондом. Эти принципы сработали как в пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины. Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности», - говорится в заявлении.

Как сообщал ForUm, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Как заявил член Совета Виталий Шапран, решение приняли из-за ряда причин, в частности, публичной критики регулятора.

Рожкова, комментируя решение Совета НБУ, заявила, что считает коммуникацию лишь поводом, а не главной причиной для выражения недоверия ей и Сологубу.

Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб ранее работали в команде экс-главы НБУ Якова Смолия.

Верховная Рада уволила его 3 июля, тогда во время заседания парламента Смолий среди причин своего решения об отставке назвал «использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения». После того Рожкова выполняла его полномочия.

Впоследствии Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.
ForUm

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