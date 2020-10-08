По состоянию на утро 8 октября в украинских больницах с COVID-19 находится более 20 тысяч пациентов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«В больницах на утро находится более 20 тысяч больных, каждый день это количество увеличивается... За сутки госпитализированы 900 человек с подтвержденным диагнозом. За последние сутки зафиксированы 93 летальных случая, 2 263 пациента выздоровели», - сказал Степанов.

За сутки был проведен 57 331 тест на выявление COVID-19, из них – 34 295 методом ПЦР, 23 36 - методом ИФА.

Как сообщал ForUm, по состоянию на утро 8 октября лабораторно подтверждены 244 734 случая COVID-19, за сутки – 5397 новых.