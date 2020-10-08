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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может пойти по пути некоторых европейских стран и Израиля и снова ввести жесткий карантин (локдаун). Об этом он сказал на брифинге, сообщает УНИАН.

«На сегодня очередной антирекорд: мы перешагнули отметку в 5 тысяч - за прошедшие сутки заболели 5 тыс. 397 человек. Мир не придумал другого способа остановки болезни, чем соблюдение правил, эти правила действуют во всем мире», - отметил он.

«У нас сейчас многим политикам перед выборами обязательно надо набирать, как они считают, баллы за счет COVID-19, пиариться, рассказывать, фантазировать о количестве тестов», - добавил министр.

Степанов отметил, что у всего есть определенный предел и медицинская система Украины не выдержит, если украинцы не начнут все без исключения соблюдать противоэпидемические правила.

«Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти по тому пути, по которому пошли некоторые европейские страны. По тому пути, по которому пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней в связи с увеличением количества больных», - заявил он, пояснив, это вводится, чтобы разорвать цепь передачи болезни.

Степанов констатировал, что базовой функцией государства является предоставление медицинской помощи.

Напомним, по состоянию на утро 8 октября в Украине зафиксировано 244 734 случая COVID-19, за последние сутки – 5397.
ForUm

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