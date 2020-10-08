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Заместители председателя Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику «единого голоса», что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами.

Об этом в интервью ZN.UA сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

«Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности - это командная игра. И ее частью является коммуникация. Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того, как я начал работать в Национальном банке. Несмотря на это, она обязательна к исполнению для всех работников Национального банка без исключения. Не имеет значения, какая у тебя должность или как долго ты работаешь в НБУ. Стратегия коммуникаций одна для всех. Одним из принципов этой стратегии является политика «единого голоса» (One voice policy)», - пояснил Шевченко.

По его словам, как команда единомышленников, работники НБУ должны придерживаться единой позиции и избегать разногласий в коммуникациях.

«Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неправильные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка. Высказывание контрастных взглядов разными членами одной команды может навредить нашему взаимопониманию с международным партнерами. Особенно это актуально на фоне активного диалога с МВФ, который у нас идет сейчас. Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение Совета Национального банка. Вообще это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления», - пояснил глава НБУ.

Как сообщал ForUm, Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Рожкова считает вынесение ей недоверия и выговор за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости регулятора, а Сологуб счел это дикостью.
ForUm

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