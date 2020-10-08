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В Николаеве следователи расследуют обстоятельства поджога автомобиля местного активиста.

По данным облполиции, 8 октября около 3:28 поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул. Мореходной в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion.

Пожар ликвидировали сотрудники ГосЧС.

Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу.

Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.

Сведения об указанном факте внесены в Едрей по ч. 2 ст. 194 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога», что наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Полиция устанавливает свидетелей поджога, поэтому обращается с просьбой к гражданам полезную для следствия информацию сообщать в Заводский отдела полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.
ForUm

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