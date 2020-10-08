также в разделеОбщество
8 октября. Картина дня 13
Денисова: Более четверти населения Украины находится за чертой бедности 8
Украинцам обещают «грибную» погоду 9
Дело Шеремета: прокурор просит суд допросить 263 свидетеля 9
В Лондонском Тауэре появится аудиогид на украинском 9
Украинцам рекомендуют отложить поездки в Кыргызстан 13
Суд отстранил одного из присяжных по делу Шеремета 20
В Виннице директор госпредприятия пытался дать взятку главе ОГА 27
КНУ им. Шевченко перешел на дистанционное обучение 13
Степанов: Украина сейчас не может вернуть жесткий карантин 25
Идут обыски по делу о незаконной продаже барж «Дунайского пароходства» 35
Полиция взялась за концерт Билык в Харькове 13
В конце октября в Украину начнут поставлять аппараты ИВЛ 13
СБУ обратилась к Google и Apple из-за ВКонтакте 33
ГБР разоблачило присвоение правоохранителями арестованных сигарет 9
В МОН объяснили, почему не выполняется «популистское» постановление Гройсмана о росте зарплат учителей 18
Адвокат судей ОАСК заявил о нарушении закона со стороны НАБУ и Офиса генпрокурора 14
Избран новый президент Национальной академии наук Украины 47

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения на 800 тыс. грн в декларации начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что соответствующий обоснованный вывод направлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

При этом  в НАПК подчеркнули, что это первое уголовное производство по действующему чиновнику СБУ за декларирование недостоверных сведений.

Также в агентстве отметили, что благодаря сотрудничеству двух органов впервые за четыре года существования е-декларирования начата проверка деклараций сотрудников Службы безопасности Украины. Для этого принят специальный порядок, гарантирующий дополнительную безопасность данных о работниках правоохранительных органов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги