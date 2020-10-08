Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения на 800 тыс. грн в декларации начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что соответствующий обоснованный вывод направлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

При этом в НАПК подчеркнули, что это первое уголовное производство по действующему чиновнику СБУ за декларирование недостоверных сведений.

Также в агентстве отметили, что благодаря сотрудничеству двух органов впервые за четыре года существования е-декларирования начата проверка деклараций сотрудников Службы безопасности Украины. Для этого принят специальный порядок, гарантирующий дополнительную безопасность данных о работниках правоохранительных органов.