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По состоянию на 9:00 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы, сообщает ГосЧС.

Подразделения ГосЧС, включая задействованные подразделения из других областей, в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории области.

Напомним, на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Основные усилия были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГосЧС).

Информация об уничтожении и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.
ForUm

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