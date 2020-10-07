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По состоянию на 7 октября Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил более 70 млн грн вкладчикам АО АКБ «АРКАДА» по ​​договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Для получения средств вкладчики могут обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером в любой из банков-агентов Фонда: АО «Кредобанк», АО «ПРАВЭКС БАНК», ОАО «АЛЬФА-БАНК», АБ «Укргазбанк», ПАО «ПУМБ», АО «ТАСкомбанк», ОАО «ИДЕЯ БАНК», АБ «Пивденный», АО КБ «ПРИВАТБАНК», ОАО «УНИВЕРСАЛ БАНК» или АО «Ощадбанк».

Выплата средств осуществляется в соответствии с общим реестром - перечень вкладчиков банка АО АКБ «АРКАДА», которые имеют право на возмещение по вкладам до 200 тыс. грн. Согласно ему Фонд должен выплатить владельцам 4,6 тыс. счетов средства на общую сумму около 257 млн ​​грн.

Напомним, 25 августа правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Национальная полиция расследует уголовное производство по финансовым махинациям с 9 миллиардами гривен, собранных через фонд банка «Аркада».

3 сентябре сообщено о подозрении президенту АО АКБ «Аркада» Константину Паливоде в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн гривен.

4 сентября киевский суд применил к Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен.

24 сентября Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО АКБ «Аркада».
ForUm

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