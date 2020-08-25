Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, проблемы в банке с капиталом произошли из-за потери основного актива - здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве. В 2019 году АО АКБ «Аркада» предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание. В связи с этим АО АКБ «Аркада» отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательный. Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость.

Национальный банк Украины отмечает, что обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных, несмотря на уменьшение нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

В НБУ подчеркнули, что более 90% вкладчиков АО АКБ «АРКАДА» (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

Нацбанк отмечает, что вывод АО АКБ «Аркада» с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК «Эврика» и ЖК «Патриотика». «Надзор за деятельностью застройщиков вне компетенции Национального банка. Поэтому Национальный банк неоднократно обращался в соответствующие компетентные органы по проблемным вопросам, связанных со строительными работами и их задержкой. В последние годы Национальный банк присылал обращения Кабинету Министров Украины, Министерству финансов Украины, Министерству внутренних дел Украины, киевскому городскому голове, комитету Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, комитету Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В декабря 2019 года Национальный банк по результатам проверки проведения банком операций доверительного управления прислал сообщение в Службу безопасности Украины о фактах, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности», – говорится в сообщении.

«Национальный банк Украины в очередной раз выражает свою обеспокоенность состоянием ведения строительных работ и о необходимости законодательного урегулирования проблемы имеющихся долгостроев, которые строятся за счет средств финансирования строительства. Отнесение АО АКБ «Аркада» у категории неплатежеспособных утверждено решением правления Национального банка Украины от 25 августа 2020 №541-рш/ БТ», – подчеркнули в НБУ.

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с опосредованной долей в 74,80%.

Напомним, согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 19 августа ФГВФЛ добился ареста здания главного офиса банка, площадью на 14,1 тыс. кв.м. и земли на которой оно находится площадью 0,53 га по адресу Киев, ул. Ольгинская, 3-А. Постановление запрещает банку отчуждать, портить, передавать права собственности, или предоставлять в обеспечение указанное имущество.