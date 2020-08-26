Национальная полиция расследует уголовное производство по финансовым махинациям с 9 миллиардами гривен, собранных через фонд банка «Аркада». Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга по ситуации вокруг банка «Аркада», сообщает пресс-служба МВД.

Он отметил, что правоохранители расследуют уголовное производство по финансовым махинациям банка «Аркада». «Национальная полиция расследует уголовное производство по 9 млрд грн, собранных через фонд банка «Аркада». Мы проверяем, там были нарушения », - сообщил глава МВД.

«Есть конструктивная позиция городских властей, предложения от инвесторов, поэтому, я думаю, что вопрос банка будет решен, и вкладчики ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линиях не пострадают. Сейчас нужен аудит, потому что мы неоднократно ловили исполнителя на манипулировании цифрами и отчетностью. Привлечены инвесторы плюс контроль госорганов и специфические полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц дадут возможность выстроить систему так, чтобы сначала удовлетворить имеющиеся контрактные позиции, а затем дополнительные инвесторы, которые придут, смогли завершить это строительство, не перекладывая проблемы на вкладчиков», - сказал Аваков.

В то же время председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что дело ведется по ст. 191 и 364 Уголовного кодекса Украины. «Если в ходе следствия мы установим, что были злоупотребления, задействована преступная схема хищения средств, считаю, что виновные в любом случае должны быть привлечены к ответственности», - подчеркнул глава СБУ.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город два года пытался в правовом поле урегулировать вопрос на объектах строительства, но руководство банка «Аркада» фактически обмануло инвесторов, не выполнив обязательства ни перед ними, ни перед городом.

«Город предложил свою помощь из-за плотной застройки и требования общества о необходимости социальной инфраструктуры. Застройщик на это не пошел, это мошенничество по отношению к инвесторам и криминал. Застройщик собрал со сторон более 13 млрд грн. Я считаю, что правоохранительные органы должны дать оценку таким действиям можно быстрее», - сказал он.

Напомним, 25 августа правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.