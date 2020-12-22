также в разделеСтолица
Киевсовет направил сэкономленные 422 млн на лечение больных COVID-19 11
В Киеве предлагают закрыть новогодние локации 9
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1159 человек 11
Полиция завершила следствие по делу убийства священника в Киеве 5 лет назад 10
В Киеве – 673 новых случая COVID-19 за сутки 33
Число случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 100 тысяч 14
Как в Киеве зажгли главную елку Украины 29
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 1364 человек 9
Сегодня состоится праздничное открытие главной елки страны 22
На «мосту Кличко» повреждено стекло, пеняют на вандалов 19
Компанию Stolitsa Group «кинули» на 3,5 млн долларов при покупке «Столичного рынка» 19
В Киеве закрыли 5 нелегальных казино 10
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1658 человек 16
В Киеве горел психоневрологический диспансер 40
В Киеве сеть магазинов разоблачили на незаконной продаже электроники 27
В Госпродпотребслужбе не видят оснований для ужесточения карантина в Киеве 12
Киев из-за пандемии недополучил 5 миллиардов 11
В Киеве за сутки 31 человек умер от COVID-19 27

3 лицам сообщено о подозрении в содействии присвоению президентом АО АКБ «Аркада» денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины), информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что между АО АКБ «Аркада» и «подконтрольной» коммерческой структурой заключен договор на 50 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее оборудование.

«Таким образом президент АО АКБ «Аркада», вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладели указанными средствами банка, перечислив их на счета подконтрольных предприятий с последующим выводом через приобретение «мусорных» ценных бумаг», - говорится в сообщении.

Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, АО АКБ «Аркада» как Управляющему фонда строительства «Патриотика» и «Эврика» нанесен ущерб на сумму 50 млн гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.  

Как сообщал ForUm, Национальная полиция расследует уголовное производство по финансовым махинациям с 9 миллиардами гривен, собранных через фонд банка «Аркада».

3 сентябре сообщено о подозрении президенту АО АКБ «Аркада» Константину Паливоде в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн гривен.

4 сентября киевский суд применил к Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги