3 лицам сообщено о подозрении в содействии присвоению президентом АО АКБ «Аркада» денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины), информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что между АО АКБ «Аркада» и «подконтрольной» коммерческой структурой заключен договор на 50 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее оборудование.

«Таким образом президент АО АКБ «Аркада», вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладели указанными средствами банка, перечислив их на счета подконтрольных предприятий с последующим выводом через приобретение «мусорных» ценных бумаг», - говорится в сообщении.

Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, АО АКБ «Аркада» как Управляющему фонда строительства «Патриотика» и «Эврика» нанесен ущерб на сумму 50 млн гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал ForUm, Национальная полиция расследует уголовное производство по финансовым махинациям с 9 миллиардами гривен, собранных через фонд банка «Аркада».

3 сентябре сообщено о подозрении президенту АО АКБ «Аркада» Константину Паливоде в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн гривен.

4 сентября киевский суд применил к Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен.