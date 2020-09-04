Сегодня, 4 сентября, киевский суд применил к президенту АО АКБ «Аркада» Константину Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Напомним, 25 августа правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Национальная полиция расследует уголовное производство по финансовым махинациям с 9 миллиардами гривен, собранных через фонд банка «Аркада».

3 сентябре сообщено о подозрении президенту АО АКБ «Аркада» Константину Паливоде в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн гривен.

