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В четверг, 3 сентябре, сообщено о подозрении президенту АО АКБ «Аркада» Константину Паливоде в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Проведенным досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ «Аркада», вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является АО АКБ «Аркада».

Так, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с АО АКБ «Аркада» и подконтрольных непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В помещении АО АКБ «АРКАДА», а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски.

Напомним, что на основании решения Правления Национального банка Украины от 25.08.2020 «Об отнесении АО АКБ« АРКАДА »к категории неплатежеспособных», в банке введена временная администрация.

Напомним, 25 августа правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Национальная полиция расследует уголовное производство по финансовым махинациям с 9 миллиардами гривен, собранных через фонд банка «Аркада».
ForUm

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