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Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО АКБ «Аркада», сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение №601-рш от 24 сентября 2020 г. об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ «Аркада», – говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Национальная полиция расследует уголовное производство по финансовым махинациям с 9 миллиардами гривен, собранных через фонд банка «Аркада».

3 сентябре сообщено о подозрении президенту АО АКБ «Аркада» Константину Паливоде в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн гривен.

4 сентября киевский суд применил к Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен.
ForUm

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