В Луганской области удалось не допустить распространения пожаров на склады боеприпасов. Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на совещании у президента, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что ситуация с ликвидацией возгораний ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использования авиации из-за непогоды.

Однако он подчеркнул, что удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.

В ходе ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек.

По состоянию на 7:00 5 октября в Луганской области продолжается тушение 4 основных очагов.

5 октября в Станично-Луганском районе из-за поджога возник очередной масштабный пожар.