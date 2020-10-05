также в разделеПроисшествия
На Луганщине из-за поджога возник новый масштабный пожар 27
На Луганщине продолжают тушить 4 очага пожаров 12
Вчера оккупанты 4 раза нарушили перемирие 11
В Броварах пьяный полицейский на пешеходном переходе сбил двух женщин 20
В Киеве произошло ДТП с маршруткой: есть жертвы 13
Пожары на Луганщине: 8 человек погибли, 4 - пропали без вести 78
На Херсонщине военный задушил сослуживца 18
Масштабные пожары на Луганщине охватили почти 19 тысяч гектаров 26
Следствие изучает четыре версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине 37
ООС: Боевики совершают обстрелы из гранатометов 50
В Украине – 4633 случая COVID-19 за сутки 21
Число жертв пожаров на Луганщине возросло до 11 17
В Станице-Луганской горит целая улица 25
В Луганской области уже ликвидировали 116 пожаров 42
Пожар распространился на КПВВ «Станица Луганская» 49
Из-за пожара закрыли КПВВ в Станице Луганской 29
Число погибших в результате пожаров на Луганщине возросло до 9 человек 22
Аваков: Полиция проверяет версию поджога на Луганщине 18

В Луганской области удалось не допустить распространения пожаров на склады боеприпасов. Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на совещании у президента, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что ситуация с ликвидацией возгораний ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использования авиации из-за непогоды.

Однако он подчеркнул, что удалось не допустить уничтожения огнем складов боеприпасов.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств

В ходе ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек.

По состоянию на 7:00 5 октября в Луганской области продолжается тушение 4 основных очагов.

5 октября в Станично-Луганском районе из-за поджога возник очередной масштабный пожар.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги