По состоянию на 7:00 5 октября в Луганской области продолжается тушение 4 основных очагов, из которых 3 - локализованы, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га.

Для тушения привлечено около 2 тыс. 500 человек и более 250 единиц техники, из них от ГосЧС 700 человек личного состава и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета Ан-32П и 2 вертолета Ми-8. Работы проводятся в круглосуточном режиме. Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.

В ходе ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 8 человек, Считаются пропавшими без вести 4 человека.