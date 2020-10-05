В Луганской области из-за поджога возник очередной масштабный пожар, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

«Внезапно» запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не разорвавшиеся боеприпасы», – говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.

В ходе ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек.

По состоянию на 7:00 5 октября в Луганской области продолжается тушение 4 основных очагов.