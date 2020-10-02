Спасатели локализовали пожары в Луганской области, населенные пункты защищены, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«От пожаров на Луганщине пострадали около 19 тыс. гектаров лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены», - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, в рамках уголовных производств рассматривается несколько версий причин пожаров.

«О причинах пожаров, следствие, среди прочих, рассматривает следующие версии: поджоги, преступная деятельность, а также специфические последствия сильного ветра и отсутствие дождя в течение 4 месяцев», - сказал первый заместитель министра внутренних дел.

Он добавил, что на месте пожаров продолжают работать более 2,5 тыс. человек: «Круглосуточно работают спасатели, полиция и Нацгвардия. Также к ликвидации пожаров привлечены Вооруженные силы Украины».

Председатель ГосЧС Николай Чечеткин добавил, что в зоне бедствия на Луганщине продолжает работать авиация ГосЧС - 3 самолета Ан-32П и 2 вертолета ГосЧС.

«Наша авиация работает эффективно, в наиболее опасных очагах пожара. В течение 2 октября на территории Луганской области совершено 53 сброса (142 тонны воды). С начала тушения пожаров – 113 сбросов (382 тонн воды)», - отметил он.

В селе Сиротино чиновники посетили дворы, которые выгорели полностью. Кроме того, пообщались с погорельцами, которым негде жить и сейчас находятся в одной из школ Северодонецка. Ее спортзал переоборудовали для их нужд.

«Правительство готово к выплатам компенсаций пострадавшим - 300 тыс. гривен за полностью разрушенный огнем дом, 200 тыс. гривен - выплаты семьям, у которых есть погибшие при пожаре. Также будет выплачено 50 тыс. гривен, если дом разрушен частично, и 20 тыс. гривен, если пострадало хозяйство», - сказал Шмыгаль.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

В Луганской области ликвидировали уже 116 пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий. По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, 17 – госпитализированы.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.