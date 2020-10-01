По состоянию на 14:00 в Луганской области ликвидировано 116 пожаров, продолжается тушение еще 30, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. В зону поражения попал 31 населенный пункт.

По состоянию на 14:00 общая площадь, пройденная огнем, составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий.

Из опасной зоны эвакуированы 120 человек, которые обеспечены местом проживания, питанием, медицинским и другими видами обеспечения. Погибли 9 человек (1 человек в результате пожара, причина смерти других уточняется), госпитализированы 14 человек.

Всего к тушению и обеспечению общественного порядка привлечены более 1 тыс. 500 человек и 200 единиц техники, 3 пожарных самолета и вертолет от ГосЧС, Гослесагентства, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Вооруженных сил и органов местной власти.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По состоянию на 12:30 в погибли 9 человек и 14 – госпитализированы.

По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызваны вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.