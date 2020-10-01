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По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, сообщает Офис генпрокурора.

17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом направлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

«Общее количество пострадавших, погибших и размер убытков, причиненных пожарами, устанавливаются», - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По состоянию на 12:30 в погибли 9 человек и 14 – госпитализированы.

По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызваны вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.

По состоянию на 14:00 в Луганской области ликвидировано 116 пожаров, продолжается тушение еще 30.
ForUm

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