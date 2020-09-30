Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно вопросов делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.
В Офисе президента «неприятно поражены» личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Заместитель руководителя украинской делегации на переговорах в Минске по Донбассу Витольд Фокин должен уйти с должности, считает председатель Офиса президента Андрей Ермак.
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя РФ Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и не ставить ультиматумов.
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