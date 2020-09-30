В Государственном бюро расследований заявляют, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Харьковщине, не соответствует действительности.

«Была информация по снижению давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель – не соответствует действительности», - заявил 30 сентября в Киеве руководитель Главного следственного управления ГБР Максим Борчаковский, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время он подчеркнул, что все эти обстоятельства устанавливают во время проведения технического расследования, которое осуществляет главная инспекция Министерства обороны.

В ГБР сообщили, что информацию с бортовых самописцев Ан-26, можно будет обнародовать после разрешения следователя.

Борчаковский добавил, что следствие не исключает все возможные версии катастрофы самолета в Чугуеве. «Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отвергаются... Сейчас решается вопрос о взрывотехнической экспертизе... Она будет проведено однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, осуществляется техническое расследование», - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что исключить версию теракта можно будет только по результатам проведенной взрывотехнической экспертизы, Борчаковский сказал: «Да».

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

27 сентября начался процесс расшифровки бортовых самописцев самолета.