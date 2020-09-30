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Украина планирует называть президента Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, после завершения срока его президентских полномочий по имени, не указывая должности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На вопрос журналистов на онлайн-брифинге в среду, как Украина будет называть Лукашенко после завершения срока его последней каденции 5 ноября, глава украинского внешнеполитического ведомства ответил: «Вы спрашиваете об официальной позиции, я вам отвечаю, что официальная позиция - Александр Лукашенко», передает Интерфакс-Украина.

Комментируя названные журналистами варианты «незаконно избранный» и «нелегитимный» ввиду того, что ранее в МИД заявили, что тайная инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом, Кулеба сказал: «Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Фейсбуке».

В Беларуси почти два месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Евросоюз вновь подчеркнул, что не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в стране.
ForUm

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