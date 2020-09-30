В Киеве умерла сотрудница посольства США, которую нашли с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сегодня, 30 сентября, на спецлинию 102 поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина в Шевченковском районе столицы. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и представители других профильных служб.

Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

Сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.

В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что пострадавшая является гражданкой Соединенных Штатов..

«Национальная полиция Украина расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай. Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом - не редкость на железной дороге», – подчеркнул он.