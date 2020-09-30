Кабинет Министров принял решение о переносе рабочих дней в 2021 году.

Как передает УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства.

Как говорится в документе, решение принято с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году 7 января - Рождества Христова, 24 августа - Дня независимости Украины, и 14 октября - Дня защитника Украины.

Распоряжением предусмотрен перенос в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочих дней с: пятницы, 8 января, на субботу, 16 января; понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.