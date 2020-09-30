В Старосамборском районе 36-летняя женщина убила двух дочерей 5 и 9 лет и покончила жизнь самоубийством, сообщает полиция Львовской области.

Тела жительницы одного из сел района и ее дочерей с огнестрельными ранениями были обнаружены на территории комплекса отдыха.

Как предварительно установили правоохранители, 29 сентября около 22:30 женщина, которая жила в усадьбе, совершила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья.

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

По факту следователи территориального подразделения полиции по процессуального руководства Самборской местной прокуратуры открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство» и п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.