Заместитель руководителя украинской делегации на переговорах в Минске по Донбассу Витольд Фокин должен уйти с должности, считает председатель Офиса президента Андрей Ермак.

«Моя личная позиция – господин Фокин должен уйти с ТКГ», - написал он в Facebook.

При этом Ермак напомнил официальную позицию Украины.

«Да, у нас идет война, в которой Россия – сторона конфликта, а не наблюдателя. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции», - отметил чиновник.

«Россия должна уйти из нашей земли, забрав все свое - армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры. А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки, в которые попали представители Украины в предыдущие годы и с которыми мы сегодня вынуждены разбираться», - заявил Ермак.

Так, по его словам, «некоторые «большие дипломаты», которые согласовали возвращение части границы на Донбассе только после проведения выборов в ОРДЛО, даже не извинились за это перед обществом».

«Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин.

Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин. Вы знаете фамилии. Но почему-то обращаете больше внимания на слова, в том числе и этих людей, чем на плоды тех дел, которые были сделаны», - заявил глава ОП.

Как сообщал ForUm, 29 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам заседания решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

На заседании 29 сентября Комитет заслушал Фокина. Он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.