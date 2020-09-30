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Вице-премьер-министр, председатель государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 в Харьковской области Олег Уруский заявляет, что становится понятным, что на технические неисправности самолета наложился человеческий фактор в различных его проявлениях. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Уруский отметил, сто работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается. «Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе», – написал он.

«Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях», – подчеркнул Уруский.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

27 сентября начался процесс расшифровки бортовых самописцев самолета.

В Государственном бюро расследований заявили, что информация об отказе двигателя самолета не соответствует действительности.
ForUm

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