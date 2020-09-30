Верховный суд Карелии 29 сентября увеличил срок заключения в колонии для историка, руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева из трех с половиной до 13 лет, передает Радио Свобода.

В июле Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Если бы приговор остался без изменений, Дмитриев уже в ноябре мог бы выйти на свободу.

По статьям о развратных действиях, изготовление порнографии и незаконное хранение оружия Дмитриев в июле был оправдан. Сейчас Верховный суд Карелии отправил дело в его оправдательной части приговора на новое рассмотрение.

Приговор, вынесенный Петрозаводским судом 22 июля, обжаловали все стороны процесса – защита, обвинение и потерпевшие. Суд назначил Дмитриеву нового адвоката. Его основной защитник Виктор Ануфриев болен и находится на карантине.

Уголовные дела об изготовлении порнографии и развратных действиях возбудили в 2016 году из-за обнаруженных в его компьютере нескольких фотографий обнаженной несовершеннолетней приемной дочери. Дмитриев отрицает вину, утверждая, что делал фотографии с целью документирования состояния здоровья дочери. В 2018 году Дмитриева оправдали по этому делу, однако впоследствии отменили оправдательный приговор и возбудили еще одно дело – о насильственных действиях.

Историк настаивает на своей невиновности. В его защиту была организована общественная кампания. Накануне деятели культуры, ученые, правозащитники, политики и журналисты обратились к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой перенести рассмотрение дела Дмитриева в другой регион России, однако суд отказался это сделать.

В 1990-х годах экспедиция под руководством Дмитриева обнаружила в Карелии массовые захоронения жертв политических репрессий в урочище Сандармох. Были составлены списки погибших, насчитывавшие более шесть тысяч имен. Дмитриев является автором двух книг - «Место расстрела - Сандармох» и «Место памяти Сандармох».

За несколько дней до рассмотрения апелляции в Верховном суде Карелии несколько государственных и прокремлевских СМИ и телеграмм-каналов опубликовали фотографии приемной дочери Дмитриева, которые, как утверждается, фигурируют в его уголовном деле и должны, по мнению авторов публикаций, указывать на его виновности. Об источнике этих фото в публикациях не сказано или утверждается, что они были раньше «опубликованы в сети».