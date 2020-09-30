В Офисе президента «неприятно поражены» личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ОП.

«Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение», - заявили на Банковой.

Тем более официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой.

«Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины», - говорится в заявлении.

На Банковой подчеркнули, что работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе всегда базировалась на полном понимании национальных интересов Украины и абсолютной правды о войне и кто есть кто в этой войне.

«Личное мнение каждого из представителей Украины не только ни разу не мешало переговорам, но и не противоречило официальной позиции государства», - отмечается в заявлении.

Безусловно, заявлениям Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать.

«Тем более, что целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинских условиях. А именно: абсолютное и длительное прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращение Украине контроля над границей с Россией. Для этого и работает наша делегация в Трехсторонней контактной группе», - резюмировали в ОП.

Как сообщал ForUm, 29 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам заседания решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

На заседании 29 сентября Комитет заслушал Фокина. Он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Председатель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Фокин должен уйти.