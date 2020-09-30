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Украина призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе не разжигать дополнительных эмоций и урегулировать конфликт с соблюдением принципа территориальной целостности государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 30 сентября, передает Укринформ.

«Мы все внимательно наблюдаем за развитием этих событий (в Нагорном Карабахе - ред.)... Война – это всегда горе, жертвы, разрушения... По нашему мнению, сейчас на Кавказе главное –  не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции... Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, также как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», - подчеркнул Кулеба.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. 

Посольство Украины в Республике Армения рекомендовало украинцам временно воздержаться от поездок в эту страну.

Также украинцев призвали воздержаться от посещения отдельных регионов Азербайджана. 

Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры без предварительных условий.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. В 1994 году – после шести лет войны – был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимой «республикой», но Азербайджан не признал этого, заявив, что территорию оккупировала Армения.

Украина и большинство стран мира также считают Нагорный Карабах оккупированной частью Азербайджана.
ForUm

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