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Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал  уполномоченного представителя РФ Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и не ставить ультиматумов. .

Об этом Кравчук заявил на очередном заседании Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, РФ и при модераторстве ОБСЕ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что около четырех часов продолжалось обсуждение процедурных вопросов, что, однако, не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

«Не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины», - призвал в начале заседания Грызлова Кравчук.

По его словам, «стороны должны работать над реализацией решений глав государств нормандского формата, достигнутых во время парижского саммита, приближая мир, к которому так стремятся люди».

Кравчук, в частности, отметил, что украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности ТКГ.

Глава делегации Украины призвал не создавать «камней преткновения», а «двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди».

Обращаясь к Грызлову, Кравчук заявил: «Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, не позволит диктовать ей любые услови ».

Глава украинской делегации также поблагодарил специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ госпожу Хайди Грау за усилия, которые прилагает Организация для достижения мира и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.
ForUm

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