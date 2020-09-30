Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Патриком Фрагманом, президентом и главным исполнительным директором американской компании Westinghouse, которая поставляет ядерное топливо для украинских атомных электростанций.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, состоялось подписание нового контракта между компаниями «Энергоатом» и Westinghouse на поставку в Украину топлива для реакторов типа ВВЭР-440.

Кроме того, стороны подписали Протокол о намерениях по развитию сотрудничества между компанией-поставщиком и обособленных подразделений ГП «НАЭК «Энергоатом» - «Атомэнергомаш».

Этот документ предусматривает изготовление «Атомэнергомашем» компонентов топлива Westinghouse с рынком сбыта за пределами Украины, увеличение номенклатуры компонентов топлива, которые могут изготавливаться «Атомэнергомашем». Также предполагается производство оборудования для инспекции топлива ВВЭР-1000 и / или ВВЭР-440.

После подписания документов Зеленский напомнил, что Украина в свое время стала первой в мире страной, которой удалось диверсифицировать поставки ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000. С новым контрактом Украина будет одной из первых стран, которая будет получать альтернативное топливо для реакторов ВВЭР-440.

Также глава государства отметил, что новые договоренности являются продолжением плодотворного 20-летнего партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки относительно диверсификации поставок топлива на украинские АЭС.

«Это – прежде всего углубление диверсификации поставок ядерного топлива для нашего государственного «Энергоатома», который генерирует на сегодня более половины электроэнергии в Украине. Поэтому этот договор является стратегическим для нас», - заявил Зеленский.

Временно исполняющий обязанности президента «Энергоатома» Петр Котин рассказал, что подписание нового контракта является важным решением для Украины и всех государств Европейского континента, эксплуатирующих блоки ВВЭР-440.

«Решение опирается на Европейскую стратегию энергетической безопасности и Соглашение между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки относительно проекта квалификации проекта ядерного топлива для Украины», - заявил он.