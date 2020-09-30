также в разделеПолитика
Зеленский создал Совет социального развития регионов 19
Украина определилась, как будет называть Лукашенко 51
Зеленский вывел Фокина из ТКГ 88
Рада поддержала возвращение «пакета малыша» 28
Рабинович: Единственный план урегулирования ситуации на Донбассе – мирный план Медведчука 44
Нагорный Карабах: Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана 64
Нимченко: Зеленский и его команда намеренно саботировали заседание КСУ относительно неконституционности закона о рынке земли 23
Заявления Фокина по Донбассу неприятно поразили Офис президента 47
Ермак вступился за Фокина, но заявил, что тот должен уйти из ТКГ 39
В ТКГ ответили Фокину: Войну на территорию Украины принесла Россия 29
Аваков о Фокине: Махрового идиота нельзя прятать за старостью 30
Зеленский обещает «большую реставрацию» Украине 23
Комитет Рады будет просить Зеленского уволить Фокина 23
Фокин не видит подтверждения войны между Россией и Украиной на Донбассе 63
Рада обсудила петицию по «вагнеровцам», но не принимала решений 26
Эксперт: Партия Медведчука за год сделала рывок с 13% до 22% 16
Стефанчук просит штрафовать нардепов за неношение маски в сессионном зале 11
Кузьмин: Медведчук выиграл бы выборы у Зеленского 34

Верховная Рада приняла постановление №4171 «О внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва».

За документ на заседании в среду проголосовал 281 народный депутат, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту постановления, пленарные заседания в четверг и пятницу будут заменены на работу в комитетах, следующие две недели (5-9 октября и 12-16 октября, - ред.) депутаты также проведут не в режиме заседаний, а работая в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Заседание Верховной Рады состоится только во вторник, 20 октября, в остальные дни месяца парламентарии будут работать с избирателями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги