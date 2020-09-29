Министерство обороны Азербайджана заявляет, что Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкесанского района Азербайджана, сообщает Интерфакс.

«Армянская сторона продолжает провокации против Азербайджана. 29 сентября с 7:30 утра армянские военные с территории Вардениского района Армении ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана», - сообщает ведомство.

Со своей стороны представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее написал на странице в Фейсбуке, что Вооруженные Силы Азербайджана «начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение».

По сообщению Минобороны Азербайджана, боестолкновения на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в зоне нагорно-карабахского конфликта шли и ночью.

«В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки», - заявляет ведомство.

Минобороны Азербайджана сообщает, что его подразделения утром 29 сентября уничтожили один танк, один автомобиль и до десяти армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта. Ночью, по данным ведомства, была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение колонны.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что бои в зоне карабахского конфликта продолжаются с различной интенсивностью.

«С различной интенсивностью бои продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой. На данный момент армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям (...) нанеся противнику потери в живой силе и технике. Утром уничтожена группа атакующей бронетехники», - написала Степанян на своей странице в Фейсбук.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО.

Посольство Украины в Республике Армения рекомендовало украинцам временно воздержаться от поездок в эту страну.

Также украинцев призвали воздержаться от посещения отдельных регионов Азербайджана.