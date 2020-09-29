также в разделеМир
РФ заявила о выводе трех дивизий ВДВ из Беларуси 7
Макрон считает отравление Навального покушением на убийство 8
В мире от коронавируса выздоровели более 23 миллионов человек 11
В Армении заявили о начале крупномасштабного наступления Азербайджана 37
МВД Беларуси заявило о задержании более 350 человек в воскресенье 7
В Румынии мэром города избрали умершего от COVID-19 кандидата 11
В Кремле прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе 62
Навальный подтвердил, что Меркель его навещала 35
СМИ: Меркель тайно посетила Навального в клинике 20
Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и предостерег от проблем с женой 51
СМИ: Трамп до президентства десятилетиями не платил налоги 21
Азербайджан вводит военное положение 17
COVID-19 унес жизни уже более миллиона людей 14
Обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе заявили о гибели мирных жителей 77
НАТО: Конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения 49
Президент Азербайджана: Мы должны восстановить историческую справедливость 36
Митингующих в Беларуси разгоняют газом и светошумовыми гранатами 31
Азербайджан заявил о взятии под контроль шести сел 120

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что Вооруженные силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкесанского района Азербайджана, сообщает Интерфакс.

«Армянская сторона продолжает провокации против Азербайджана. 29 сентября с 7:30 утра армянские военные с территории Вардениского района Армении ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана», - сообщает ведомство.

Со своей стороны представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее написал на странице в Фейсбуке, что Вооруженные Силы Азербайджана «начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение».

По сообщению Минобороны Азербайджана, боестолкновения на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в зоне нагорно-карабахского конфликта шли и ночью.

«В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки», - заявляет ведомство.

Минобороны Азербайджана сообщает, что его подразделения утром 29 сентября уничтожили один танк, один автомобиль и до десяти армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта. Ночью, по данным ведомства, была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение колонны.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что бои в зоне карабахского конфликта продолжаются с различной интенсивностью.

«С различной интенсивностью бои продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой. На данный момент армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям (...) нанеся противнику потери в живой силе и технике. Утром уничтожена группа атакующей бронетехники», - написала Степанян на своей странице в Фейсбук.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. 

Посольство Украины в Республике Армения рекомендовало украинцам временно воздержаться от поездок в эту страну.

Также украинцев призвали воздержаться от посещения отдельных регионов Азербайджана. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги