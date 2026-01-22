Ініціатива Трампа в Давосі: створено Раду миру поза рамками ООН

Церемонія створення так званої Ради миру відбулася у четвер у Давосі за участю президента США Дональда Трампа. Після підписання установчих документів орган, ініційований американським лідером, набув статусу міжнародної організації.

Поруч із Трампом документи підписали представники Азербайджану, Аргентини, Вірменії, Болгарії, Угорщини, Індонезії, Йорданії, Казахстану, Катару, Монголії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, Парагваю, Саудівської Аравії, Туреччини, Узбекистану та Республіки Косово. Трансляція церемонії велася на сайті Білого дому.

За даними Reuters, на початковому етапі діяльність Ради була зосереджена на закріпленні припинення вогню в секторі Гази, однак Трамп заявив, що орган може виконувати значно ширші функції. Він також запевнив, що Рада працюватиме у взаємодії з Організацією Об’єднаних Націй.

«Коли ця рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, що забажаємо. І робитимемо це спільно з ООН», — заявив Трамп, додавши, що потенціал Організації Об’єднаних Націй, на його думку, досі використовується не повною мірою.

Водночас Трамп, який головуватиме в Раді миру, закликав десятки інших світових лідерів долучитися до ініціативи, зазначивши, що вона має займатися питаннями, які виходять за межі крихкого перемир’я в Газі. Такий підхід викликав занепокоєння щодо можливого підриву ролі ООН як головної платформи глобальної дипломатії та врегулювання конфліктів.

Reuters зазначає, що низка великих світових держав і традиційних західних союзників США поставилися до ініціативи стримано або відхилили запрошення. Зокрема, йдеться про небажання брати участь у структурі, яку Трамп пропонує фінансувати за рахунок внесків постійних членів у розмірі $1 млрд з кожної країни.

Під час виступу Трампа в залі були присутні лише представники держав-засновниць. Агентство не зафіксувало участі представників інших провідних світових держав, а також Ізраїлю чи Палестинської автономії.

За інформацією Al Jazeera, документ підписали 19 країн, однак їхній повний перелік не оприлюднено. Водночас The Washington Post повідомляє, що кількість членів Ради вже сягнула 22. Серед них — Албанія, Єгипет, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бахрейн, Білорусь, Угорщина, Індонезія, Ізраїль, Йорданія, Косово, Кувейт, Марокко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, ОАЕ, Узбекистан і В’єтнам.

У цьому контексті Італія навряд чи стане учасницею Ради миру. Міністр економіки Джанкарло Джорджетті заявив, що участь у такій ініціативі виглядає «проблематичною» і може суперечити положенням італійської конституції про можливість вступу до міжнародних організацій лише на рівних умовах з іншими державами. За його словами, ці «проблеми» викликають серйозні застереження щодо приєднання Риму до цього проєкту.

Італійська щоденна газета Corriere della Sera з посиланням на джерела Reuters повідомляє, що Італія не братиме участі у Раді миру, оскільки домінуюча роль президента США в цій структурі може бути несумісною з вимогами італійського законодавства.

Загалом до Ради миру було запрошено приблизно 60 країн, проте лише частина з них уже підтвердила намір приєднатися, тоді як інші держави або вагаються, або відмовилися.