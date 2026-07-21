Алієв розкрив деталі таємної зустрічі щодо війни в Україні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що в середині липня у Баку відбулася неофіційна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, під час якої, за його словами, обговорювали можливі шляхи завершення війни в Україні. Про це пише Bloomberg.

Виступаючи на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, Алієв заявив, що азербайджанська влада не була поінформована про проведення цих переговорів.

"Територію нашої країни використали для такої зустрічі без нашого відом", — сказав президент Азербайджану.

За його словами, представники офіційного Баку не брали участі у переговорах, тому він не може коментувати їхній зміст. Водночас Алієв зазначив, що інформацію про проведення зустрічі підтверджують дані авіаперельотів.

За інформацією Bloomberg, неофіційну делегацію від Німеччини представляли колишній керівник апарату федеральної канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофалла та експрем'єр федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек.

Російську сторону, за даними видання, представляли голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Валерій Фадєєв, а також колишній віцепрем'єр Росії Віктор Зубков, який нині очолює раду директорів державної компанії "Газпром".

Алієв повідомив, що зустріч проходила 12–14 липня, і зазначив, що якщо її метою було сприяння припиненню війни між Росією та Україною, то такі зусилля можна лише вітати.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що йому нічого не відомо про проведення таких переговорів у Баку.

ForUA нагадує, восени Російська Федерація має намір розпочати хвилю мобілізації, під час якої до лав окупаційної армії планують призвати щонайменше 500 тис. людей.