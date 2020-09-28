Украинцев призывают воздержаться от посещения отдельных регионов Азербайджана. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Азербайджанской Республике.

«В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между Вооруженными силами Азербайджанской республики и ВС Армении, Посольство Украины в Азербайджанской Республике призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, расположенные в непосредственной близости к зоне боевых действий», - говорится в заявлении.

При этом украинцам, которые находятся на территории Азербайджана, а также тем, кто планирует осуществить визит в эту страну, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью во избежание опасных случаев, угрожающих жизни и здоровью граждан, а также информацию об авиасообщении между Украиной и Азербайджаном.

Также украинцев призвали проявлять бдительность и осторожность во время действия военного положения, введенного в Азербайджане в связи с обострением военно-политической ситуации в стране. «В этом контексте, призываем избегать любых публичных мероприятий, не санкционированных официальными властями АР», - говорится в заявлении.

«На период действия военного положения, в частности введенного с 00:00 28.09.2020 года (г. Баку, Гянджа, Сумгаит, Евлах, Мингячевире, Нафталан, Абшеронском, Джебраильском, Физулинском, Агджабединском, Бейлаганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах), рекомендуем придерживаться ограничений, предусмотренных законодательством Азербайджана во время действия комендантского часа с 21:00 до 06:00», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что в районах, где введен комендантский час, запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных разрешений и документов, удостоверяющих личность, а также установлен специальный режим въезда-выезда и действуют ограничительные меры по использованию транспортных средств.

Ранее посольство Украины в Республике Армения рекомендовало украинцам временно воздержаться от поездок в эту страну.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО.