В Армении заявили, что Азербайджан начал крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Противник начал новое масштабное наступление в долине Аракс и Матагис-Талыш. Армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) успешно отражает все атаки, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике», - написал он.

По словам Ованнисяня, убиты более 370 азербайджанских военных, ликвидированы 22 танка и 10 единиц иной техники. «У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, количество тяжелораненых солдат составляет 35%», - сообщил он.



Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО.

Посольство Украины в Республике Армения рекомендовало украинцам временно воздержаться от поездок в эту страну.

Также украинцев призвали воздержаться от посещения отдельных регионов Азербайджана.