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В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в эту страну.

«В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в Армению, а также призывает граждан Украины, которые уже находятся на территории государства, сохранять бдительность и быть осторожными, не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границе и Нагорному Карабаху», – говорится в сообщении посольства.

Также украинцам не рекомендуется посещать Нагорный Карабах.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. 

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. До заключения соглашения о прекращении огня Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и частью прилегающих районов страны – всего до 20% международно признанной территории. Режим прекращения огня был установлен в мае 1994 года.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Нынешнее обострение конфликта – самое масштабное по меньшей мере с 2016 года.
ForUm

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