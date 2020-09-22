Угрозы приостановки Европейским Союзом безвизового режима для Украины нет, поскольку в настоящее время выполняются все необходимые критерии. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европейский Союз никогда не признает оккупации Крыма и не отречется с этой позиции. Об этом в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в рамках первого визита в нашу страну.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека рекомендует Украине принять закон об амнистии некоторых категорий осужденных для снижения риска распространения в тюрьмах коронавируса.

Оснований для пересмотра Европейским Союзом безвизового режима с Украиной нет. Об этом в интервью Голосу Америки сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала с начала российской агрессии на Донбассе гибель 3 тысяч 367 гражданских и ранения 7 тысяч.

Исполняющим обязанности главы Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.

Министерство инфраструктуры сегодня, 22 сентября, запускает пилотный проект по внедрению единого электронного билета для разных видов транспорта SmartTicket.

Государственное бюро расследования сообщило начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области о подозрении в приобретении и хранении боеприпасов без разрешения.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в сентябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 4,319 грн за куб. м, что на 45% выше цены в августе.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в аннексированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.

Оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по случаю 75-й годовщины ООН.

По состоянию на 9:00 22 сентября в Украине зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Спасатели продолжают ликвидировать пожар на свалке в Дарницком районе Киева.

В Киевской городской клинической больнице №4, где лечат от коронавируса, двое мужчин выпрыгнули из окна и погибли.