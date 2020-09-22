Спасатели продолжают ликвидировать пожар на свалке в Дарницком районе Киева, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице

По состоянию на 12 :00 22 сентября открытого огня нет. Общая площадь пожара составляет ориентировочно 800 кв. м, из них 300 кв. м – возгорание торфа и 500 кв. м – мусора отдельными ячейками.

От Главного управления ГосЧС в Киеве работают 3 пожарных автоцистерны, 2 рукавных автомобиля, пожарная насосная станция и 21 пожарный.

Также на месте работают 2 колесных экскаватора и 8 грузовых самосвалов для подвоза земли.

Работа по ликвидации пожара пока продолжается.

Напомним, 20 сентября в 12:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Коллекторной в Дарницком районе столицы. По прибытию к месту происшествия, пожарными было установлено, что горит свалка на площади 500 м.кв.

В некоторых районах города наблюдалось значительное задымление, потому что в ходе ликвидации пожар частично перекинулся на торфяники.