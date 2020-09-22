также в разделеОбщество
К ослаблению карантина готовы только две области 10
ООН рекомендует Украине из-за пандемии амнистировать часть осужденных 14
Синоптики предупредили о заморозках 23
В Госгеокадастре призвали украинцев не спешить с продажей земли 17
Пограничники задержали группу хасидов, которые прятали свои документы 16
Минздрав предлагает повысить тариф на предоставление первичной медпомощи 18
Степанов о фестивале в Запорожье: Это трэш какой-то 15
В Польше украинец пытался получить $7 миллионов компенсации, инсценировав свою смерть 16
На карантине расходы украинцев уменьшились на 10% 9
Гендиректора промпредприятия из ОРЛО обвинили в финансировании оккупантов 15
Инфекционист: В Украине растет число смертей от COVID-19 среди молодых 24
Нардеп Скороход призвала к показательным арестам лжеактивистов 57
В СНБО работают над блокированием «ВКонтакте» в Украине 17
В Украине зафиксировано 2884 новых случая COVID-19 17
Суд открыл производство по делу о назначении Малеваного главой Госэкоинспекции 13
ГБР получило нового и.о. директора 43
21 сентября. Картина дня 19
В Чехии белорусу могут дать 15 лет за участие в «ДНР» 13

Государственное бюро расследования сообщило начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области о подозрении в приобретении и хранении боеприпасов без разрешения, сообщает пресс-служба ГБР.

«После задержания следователями ГБР участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев, правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции», – говорится в сообщении.

 

По данным Бюро, во время обыска в кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

Таким образом начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги