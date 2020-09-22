Государственное бюро расследования сообщило начальнику Управления патрульной полиции в Донецкой области о подозрении в приобретении и хранении боеприпасов без разрешения, сообщает пресс-служба ГБР.

«После задержания следователями ГБР участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев, правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции», – говорится в сообщении.

По данным Бюро, во время обыска в кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

Таким образом начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК).