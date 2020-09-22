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Оснований для пересмотра Европейским Союзом безвизового режима с Украиной нет. Об этом в интервью Голосу Америки сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, за последние шесть лет ЕС много инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине, а официальный Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров.

Как сказала Джапарова, Украина не получала от представителей Евросоюза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики.

«Определенные заявления, которые могут звучать, это пока заявления политических фигур», - заявила Джапарова.

«Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек», - заявила она.

По убеждению Джапаровой, сегодня нет оснований для возможного пересмотра безвиза.

«Есть четкое понимание, как двигаться, а также - что важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне», - сказала она.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех – совет прокуроров.

В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП. 

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.
ForUm

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