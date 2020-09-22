Европейский Союз никогда не признает оккупации Крыма и не отречется с этой позиции. Об этом в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в рамках первого визита в нашу страну, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский поблагодарил представителя ЕС за визит, несмотря на пандемию коронавируса.

Ключевое внимание во время встречи было уделено вопросам мирного урегулирования на востоке Украины и ситуации во временно оккупированном Крыму.

Высокого представителя ЕС проинформировали о ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандском формате.

Глава государства поблагодарил Борреля за неизменную поддержку со стороны Евросоюза суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский отметил, что во время поездки представителей ЕС на Донбасс, запланированной на этой неделе, европейские чиновники смогут воочию увидеть, как соблюдается режим «тишины», в каких условиях несут службу украинские военные и тому подобное.

Президент подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС. Также поднимался вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

«Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинский на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории», - заявил глава государства.

Зеленский и Боррель также обсудили подготовку к 22-му Саммиту Украина-Европейский Союз, который состоится 1 октября в Брюсселе. Президент выразил надежду, что совместное заявление, которое будет принято по результатам саммита, должно отражать уровень амбиций сторон по дальнейшему углублению стратегического партнерства и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заверил президента, что ЕС и в дальнейшем стоит на позиции поддержки нашего государства.

«Европейский Союз является крупнейшим, самым мощным и надежным партнером Украины. Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции, но также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Особенно хочу подчеркнуть, что мы предоставляем всякую мощную поддержку реформам, которые внедряются», - сказал Боррель.

Свидетельством такой поддержки он назвал и визит представителей Евросоюза на Донбасс.

Высокий представитель ЕС также отметил, что Европейский Союз никогда не признает оккупации Крыма и не отречется с этой позиции.

Стороны подробно обсудили ход реформ в Украине, в частности Боррель поприветствовал лидерство Зеленского в продвижении таких реформ, как земельная, реформа банковского и небанковского финансовых секторов, борьба с коррупцией и уменьшения влияния олигархов.

Президент также сообщил о подготовке судебной реформы и заверил в том, что нынешняя украинская власть как можно больше заинтересована в построении независимой антикоррупционной структуры и правоохранительной системы для демократического развития Украины.