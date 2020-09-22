Угрозы приостановки Европейским Союзом безвизового режима для Украины нет, поскольку в настоящее время выполняются все необходимые критерии.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместном с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой брифинге 22 сентября в Киеве, сообщает Укринформ.

«Что касается приостановления безвизового режима, в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты относительно соблюдения всех требований. Последний такой отчет датирован 20 июля, и в соответствии с этим отчетом было подтверждено, что Украина соответствует всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. По сей день так и есть», - сказал Боррель.

В то же время, добавил он, в отчете также отмечалась важность дальнейшей эффективной независимой работы антикоррупционных органов и избежания политизации правоохранительных органов.

В свою очередь, Кулеба заверил Борреля, что Украина остается «верной реформаторской повестке дня».

«Мы заинтересованы в функционировании независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине», - подчеркнул глава украинского МИД.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на предостережения западных партнеров.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех – совет прокуроров.

В Европарламенте уже заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.