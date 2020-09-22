Оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по случаю 75-й годовщины ООН, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я с гордостью произношу это заявление от имени Украины - одного из членов-учредителей Организации Объединенных Наций - и поздравляю всех нас с 75-летием нашей Организации. Думаю, когда мы встретились в Нью-Йорке год назад, никто не мог представить, что 2020-й устроит такой мощный краш-тест для нашего мира», – отметил он.

«Сегодня мы вспоминаем о судьбоносной конференции в Сан-Франциско. Тогда тяжелое и нестабильное послевоенное время объединило государства-учредителей, побуждая их отбросить противоречия, чтобы построить лучший мир. Мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды. Но, к сожалению, мы должны признать, что мир в XXI веке полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, 75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. «Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», – заявил президент.

«Мир, в котором мы живем сегодня, такой же сложный, как и 75 лет назад. Мир и процветание остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках нашего мира. За предыдущие 75 лет человечество поднялось на высочайшие вершины, погрузилось в глубокие траншеи, покорило космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН дистанционно. Поэтому действительно ли мы не способны остановить агрессию и войны? Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете?» – отметил Зеленский.

По его словам, в этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. «Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов. Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и начать их постоянное и полное внедрение. Начнем сейчас. Планеты «Б» нет, мы живем здесь и только один раз», – подытожил президент.