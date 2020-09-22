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По состоянию на 9:00 22 сентября в Украине зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, всего зарегистрировано 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3642 летальных, 79901 пациент выздоровел.

Всего проведено 2079482 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1717 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 5377 случаев;

Волынская область - 7031 случай;

Днепропетровская область - 4218 случаев;

Донецкая область - 2505 случаев;

Житомирская область - 5121 случай;

Закарпатская область - 9265 случаев;

Запорожская область - 3034 случая;

Ивано-Франковская область - 12 675 случаев;

Кировоградская область - 1005 случаев;

Киев - 20028 случаев;

Киевская область - 8020 случаев;

Львовская область - 18 793 случая;

Луганская область - 767 случаев;

Николаевская область - 2572 случая;

Одесская область - 11843 случаи;

Полтавская область - 1575 случаев;

Ривненская область - 11 353 случая;

Сумская область - 3184 случая;

Тернопольская область - 11 732 случая;

Харьковская область - 15 505 случаев;

Херсонская область - 837 случаев;

Хмельницкая область - 4937 случаев;

Черновицкая область - 13304 случаи;

Черкасская область - 3145 случаев;

Черниговская область - 3411 случаев.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 сентября в Украине зафиксировано было 2675 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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