По состоянию на 9:00 22 сентября в Украине зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, всего зарегистрировано 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3642 летальных, 79901 пациент выздоровел.
Всего проведено 2079482 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1717 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 5377 случаев;
Волынская область - 7031 случай;
Днепропетровская область - 4218 случаев;
Донецкая область - 2505 случаев;
Житомирская область - 5121 случай;
Закарпатская область - 9265 случаев;
Запорожская область - 3034 случая;
Ивано-Франковская область - 12 675 случаев;
Кировоградская область - 1005 случаев;
Киев - 20028 случаев;
Киевская область - 8020 случаев;
Львовская область - 18 793 случая;
Луганская область - 767 случаев;
Николаевская область - 2572 случая;
Одесская область - 11843 случаи;
Полтавская область - 1575 случаев;
Ривненская область - 11 353 случая;
Сумская область - 3184 случая;
Тернопольская область - 11 732 случая;
Харьковская область - 15 505 случаев;
Херсонская область - 837 случаев;
Хмельницкая область - 4937 случаев;
Черновицкая область - 13304 случаи;
Черкасская область - 3145 случаев;
Черниговская область - 3411 случаев.
Напомним, по состоянию на 9:00 21 сентября в Украине зафиксировано было 2675 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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